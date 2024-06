Hagens Brücken...

Egal ob die Ebene 2 in Altenhagen oder die Fuhrparkbrücke in Eckesey. Zahlreiche Brücken in Hagen sind marode und müssen dringend erneuert werden. Dabei soll in Zukunft die Brückenkommission helfen. Sie besteht aus Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürgern. Die Kommission soll sich mit dem aktuellen Zustand der Brücken befassen. Außerdem geht es um Neuplanungen und Umleitungskonzepte. Die Kommission würde bis zum Ende der aktuellen Wahlperiode bestehen bleiben.