Hagens Geschichte als Weltkulturerbe

Zu den Gebäuden gehören das Haus Harkorten in Haspe und der Hagener Hauptbahnhof, zu den Verkehrswegen die Ruhr aber auch die Eisenbahnlinien, die die Industrialisierung vorangetrieben haben, also die Bergisch-Märkische Eisenbahn, die Rheinische Bahnlinie und die Ruhrtalbahn. Auch das Eisenbahnviadukt zwischen Hagen und Herdecke soll Teil des Weltkulturerbes werden. Den Antrag auf Aufnahme muss die Stadt Hagen bis Mitte November stellen, sie braucht dafür grünes Licht von der Politik. Die Vorschläge werden heute in den Bezirksvertretungen Hagen-Nord und Haspe beraten und machen dann die Runde durch weitere Gremien.