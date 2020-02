Hagens Haushalt genehmigt

Aus Sicht des Landes hat der Stärkungspakt in Hagen funktioniert. Der sah und sieht vor, dass Hagen spart, wo es kann - dafür gab es über Jahre zusätzliche Millionen für Hagen. In diesem Jahr bekommt die Stadt letztmalig einen Zuschuss, und zwar in Höhe von 6,5 Mio Euro.

In den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder Zitterpartien um die Genehmigung des städtischen Haushaltes. Seit 2017 ist das anders: Hagen hat seit dem einen ausgeglichenen Haushalt. Unterm Strich heißt das, dass Hagen aus dem Gröbsten heraus ist. Was bleibt, ist die hohe Last der Altschulden.