Hagens Seen glühen auf

Die Bootsleute hatten ihre Segelbote, Kanadier, Kajaks und SUPs mit Beleuchtung versehen und zogen in einem Korso über Hengstey- und Harkortsee.





Am Hengsteysee konzentrierte sich das Seeleuchten an der neuen Flaniermaile von "Salitos Beach" am Strandhaus. Das Passagierschiff "Freiherr vom Stein" machte die Aktion gutgelaunt mit und beleuchtete die Szenerie zusätzlich. Am Harkortsee schafften Livemusik und Rundfahrten zusätzliche Anziehungspunkte zu den glimmernden Booten.





Der Dachverband "Stadt.Land.Ruhr" hat die Idee entwickelt, die Ausgestaltung aber sinnvollerweise den Vereinen überlassen. So sahen etliche hundert Zuschauer die beiden Seen in stimmungsvollem Licht.