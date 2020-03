HagenSchule: Unterrichtsfach Schutzmasken nähen

Die HagenSchule ist eine private, ökumenische Montessorischule in der Stadt. Und sie hat sich so gut es geht auf die Coronalage eingestellt. Erstens gibt es dort nach wie vor Unterricht - und zwar per Videochat in Verbindung mit Onlineaufgaben.

Zweitens nähen Schüler und Eltern Stoffmasken. 50 sind bereits fertig und unter anderem an den Pflegedienst des Roten Kreuzes übergeben worden.

Die Schüler haben auch eine Bitte: Sie rufen Hagener, die selbst nähen können dazu auf, ebenfalls Schutzmasken herzustellen. Eine Nähanleitung gibt es im Internet. Die Adresse steht auf unserer Homepage.

Internet: www.hagenschule.de/mundschutz