Haiti

Die Lage in Haiti ist dramatisch. Nach einem weiteren Erdbeben rollt vor Ort die Hilfe an. Die Hagenerin Kirsten Henschel-Rolla lebt nebenan in der Dominikanischen Republik - arbeitet für die Hilfsorganisation Unsere kleinen Brüder und Schwestern. Deren Einrichtungen, die es auch in Haiti gibt, sind zum Glück verschont geblieben.