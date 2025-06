Halbfinal-Kracher in Paris: Sabalenka trifft auf Swiatek

Paris (dpa) - Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka und Titelverteidigerin Iga Swiatek treffen bei den French Open im Halbfinale aufeinander. Sabalenka setzte sich in Paris gegen Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China mit 7:6 (7:3), 6:3 durch und steht damit zum zweiten Mal nach 2023 im Stade Roland Garros im Halbfinale.

Swiatek besiegte Publikumsliebling Jelina Switolina aus der Ukraine mit 6:1, 7:5 und feierte damit ihren 26. Sieg in Serie im Stade Roland Garros. Die Polin hat die French Open in den vergangenen drei Jahren gewonnen.

Sabalenka übersteht schwachen ersten Satz

Sabalenka tat sich besonders im ersten Satz sehr schwer und lag früh ein Break zurück. «Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie ich in den ersten Satz zurückgekommen bin», sagte die Nummer eins der Welt. Im zweiten Abschnitt war Sabalenka dann die dominantere Spielerin und nutzte nach nicht ganz zwei Stunden ihren ersten Satzball. Beim Turnier in Rom unmittelbar vor den French Open hatte Zheng Qinwen noch in zwei Sätzen gewonnen.

Swiatek startete gegen Switolina furios und ließ der Ukrainerin anfangs keine Chance. Im zweiten Satz steigerte sich Switolina aber und stand kurz davor, die Partie zu drehen. Swiatek machte einen frühen Aufschlagverlust aber wieder wett und damit das Weiterkommen nach 1:41 Stunden perfekt. «Ich freue mich auf das Duell mit Aryna. Es sind immer tolle Matches», sagte Swiatek mit Blick auf den Halbfinal-Kracher am Donnerstag.