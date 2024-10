Halloween Freilicht-Grusel

Zumindest für die jüngeren Besucher garantieren die Veranstalter eine gruselfreie Zone, damit die Kleinen sich nicht zu sehr erschrecken. Von 11-17 Uhr gibt’s an der Gelbgießerei für die Besucher so einiges zu entdecken: Halloween-Deko, Maltische, eine Buttonstation sowie das Programm Laterne basteln. Hier gibt’s gruselfreien Halloweenspaß mit jede Menge Kürbissen, und noch mehr Deko.

Für die etwas Älteren hat der sich Freilicht-Grusel was ganz Besonderes ausgedacht: Erwachsene und Kinder ab 16 kommen in der Erschrecker-Zone am Kupferhammer voll auf ihre Kosten. Hier sorgen circa 50 Cosplayer aus dem Star-Wars-Universum mit ihren Kostümen für eine ganz besondere Atmosphäre. Eine Nebelmaschine sorgt für mystische Stimmung und die passende Musik gibt’s auch dazu. Figuren wie Chucky, Michael Myers, Vampire, Negan (aus The Walking Dead), Sensenmann, Fantasy-Horror-Wesen erschrecken der Besucher dann an ausgewählten Stellen.

Es gibt auch verschiedene Foto-points. Das sind Star Wars thematisierte Stationen, an denen man sich mit den Kostümierten zusammen fotografieren lassen kann. Der Eingang der Schmiede wird übrigens vom "Tod" bewacht. Besucher müssen ihn vorm Betreten um Einlass bitten.

Wer sich noch mental etwas vorbereiten muss: Der Freilicht-Grusel startet am 27. Oktober von 11-17 Uhr im Freilichtmuseum Hagen.