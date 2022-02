Hamlet an der Tankstelle

Hamlet wird nicht umsonst seit Jahrhunderten gespielt. Der Stoff um die Rebellion des Hamlet ist im Grunde immer aktuell.

Das Regieteam des Theaters dachte direkt an einen Rebellen der 50er Jahre: James Dean in "Denn sie wissen nicht, was sie tun".

Und so wird man am Samstag den klassischen Stoff im Setting einer Tankstelle der 50er Jahre sehen.





Die Regie hat Francis Hüsers, er verspricht komische, anrührende und anregende Unterhaltung. Die Premiere ist Samstag um 19:30 Uhr im Großen Haus.