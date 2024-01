Vor einer Weltrekordkulisse von 53 000 Zuschauern starten Deutschlands Handballer im Düsseldorfer Fußballstadion in die Europameisterschaft im eigenen Land. Zum Auftakt der Heim-EM (10. bis 28. Januar) trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes am Mittwoch (10.01.,20.45 Uhr/ZDF und Dyn) auf die Schweiz. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason geht als Favorit in die Partie gegen die Eidgenossen, die mit dem ehemaligen Bundesliga-Star Andy Schmid auflaufen. Weitere Vorrundengegner des DHB-Teams, das bei der EM vom Halbfinale träumt, sind Nordmazedonien und Rekord-Weltmeister Frankreich.

Der Spielplan der Deutschen Nationalmannschaft:

Vorrunde:

10. Januar 2024 (20:45 Uhr) Deutschland - Schweiz in der Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

14. Januar 2024 (20:30 Uhr) Nordmazedonien - Deutschland in der Mercedes-Benz-Arena, Berlin

16. Januar 2024 (20:30 Uhr) Frankreich - Deutschland in der Mercedes-Benz-Arena, Berlin

Falls es nach der Vorrunde für die deutsche Nationalmannschaft weitergeht, spielt sie die Hauptrunde in in Köln in der Lanxess Arena vom 18. bis 24. Januar. Auch mögliche weitere Spiele würden dann in Köln stattfinden. (26. bis 28. Januar)

Alle Spiele ohne deutsche Beteiligung werden im Stream (kostenpflichtig) übertragen. Die Spiele mit der DHB-Mannschaft laufen bei ARD bzw. ZDF.