Handball gegen Abfall

Nach dem Hochwasser des letzten Jahres sehen Volmeufer und auch viele Wanderwege schlimm aus. Dazu kommt, dass dort auch einige Leute ihren Müll schlicht entsorgt haben.

Für den kommenden Samstag sucht der TuS Freiwilligen, die beim Müllsammeln mithelfen.

Drei Treffpunkte gibt es: Einen am Parkplatz des Rummenohler Bahnhofs, dann am Sportplatz vor der Turnhalle Priorei und vor der Sporthalle Dahl im Volmetal. Wer mitmachen will, ist um 11:11 Uhr dort.

Arbeitsgerät wird gestellt. Gegen 14:00 Uhr gibt es eine Grillparty vor der Sporthalle Volmetal.