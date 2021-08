Handballparty im Volmetal

In dem Vorbereitungsturnier spielt der Gastgeber morgen um 18 Uhr in Dahl gegen den VfL Eintracht. Danach heißt es ebenfalls zweite gegen dritte Liga. Schalksmühle-Halver spielt gegen Emsdetten. Am Samstag treten die Sieger der beiden Partien im Finale gegeneinander an, die Verlierer spielen um Platz drei.

Bis zu 450 Zuschauer können dabei sein. Das Hygienekonzept sieht unter anderem vor, dass nur Geimpfte und Genesene rein dürfen. Negative Tests gelten nur für Minderjährige oder Leute, die erst die erste Impfdosis erhalten haben, als Berechtigung. Für Schüler reicht das Vorzeigen des Schülerausweises aus.<





Das komplette Hygienekonzept findet ihr hier: