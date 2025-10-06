Handykontrollen in NRW: Polizei startet Aktionswoche gegen Ablenkung am Steuer

Ab dem 6. Oktober 2025 führen einzelne Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen verstärkte Handykontrollen durch. Ziel der Aktionswoche „Focus on the Road“ ist es, die Gefahr von Ablenkung am Steuer zu verringern. Im Fokus stehen vor allem Verstöße durch die Nutzung elektronischer Geräte wie Mobiltelefone und Infotainment-Systeme.

Die Kontrollen dauern bis zum 12. Oktober 2025 und sollen die Konzentration der Verkehrsteilnehmer stärker auf die Straße lenken, um Unfallrisiken zu minimieren. Neben den Kontrollen informiert die Polizei euch aktiv über die Risiken und wirbt für verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr.

Polizei NRW startet Aktionswoche "Focus on the Road"

Koordiniert wird die Aktion vom europäischen Polizei-Netzwerk ROADPOL, das nationale Maßnahmen zur Verkehrssicherheit in der EU abstimmt. Ziel ist es, die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten auf Europas Straßen zu senken.

Bereits in diesem Jahr gab es Schwerpunkt-Kontrollen zu Sicherheitsgurten, E-Scootern sowie zur Verkehrssicherheit von LKW und Bussen. Eine weitere Aktionswoche ist vom 15. bis 21. Dezember 2025 geplant, dann stehen Alkohol- und Drogenkontrollen am Steuer im Mittelpunkt.

Autor: Thorsten Ortmann