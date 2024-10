Harkortschule: SPD macht Druck

Die Hagener SPD macht Druck für die Sanierung der Harkort-Grundschule. Die Ratsfraktion wirft der Stadtverwaltung vor, politische Beschlüsse nicht umzusetzen. Die Sanierung der Schule in Haspe sollte eigentlich längst laufen.





Die Harkort-Schule wurde in den 1970er Jahren auf dem Quambusch gebaut, der Sanierungsbedarf ist groß. Fenster und Türen sind undicht, Toiletten und Oberlichter defekt, es besteht sogar die Gefahr, dass sich Deckenplatten lösen. Für die Sanierung waren eigentlich 4,25 Millionen Euro aus dem sogenannten Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingeplant. Die Summe wird laut SPD aber im städtischen Haushalt nicht mehr ausgewiesen. Stattdessen will die Gebäudewirtschaft im nächsten Jahr 180.000 Euro in die Hand nehmen, um Mängel zu beseitigen. Die SPD fordert in der nächsten Ratssitzung im November Klarheit und den Einsatz eines Sachverständigen.

© Bastian Haumann / Funke Foto Services