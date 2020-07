Harkortsee: Straßensperre noch bis Ende des Jahres

Ende des Jahres dürfte die Spazier- und Joggingstrecke am Harkortsee auf der Wetteraner Seite wieder zu begehen sein. So lange dauern die Arbeiten zur Hangsicherung. In dieser Woche haben die Arbeiten angefangen.

© Quelle: Straßen NRW