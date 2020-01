Hasper Bauwerke aus Lego

Die Gebäude setzt er aus bunten Legosteinen zusammen. Dafür benötigt er viel Zeit und Geschick. Für sein neustes Projekt, das Hasper Torhaus, hat er 70 Stunden gebraucht. Davor hat er aufwendige Nachbauten zum Beispiel vom Hauptbahnhof, dem Hohenhof oder vom Schloss Hohenlimburg erstellt. Seine Frau Christiane ist stolz auf ihn und übersetzt seine Gebärdensprache.

© Radio Hagen

Wer sich das neuste Projekt von Hans-Werner Urbanski anschauen möchte, kann sich in der Bezirksverwaltungsstelle in der Kölnerstraße 1 in Haspe melden. Am besten meldet ihr euch vorher kurz an unter: 02331 207-4315.