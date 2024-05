Hasper Kirmes ab 1. Juni

Was an den Wochenende dazwischen passiert: Am 1. Juni ist Kirmeskommers mit der Inthronisierung des neuen Iämpeströters. Eine Woche später am 7. Juni ist Wolkenschieberfest an der Alten Feuerwache, und am 15ten Juni startet die Kirmes als solche mit dem Kirmeszug am Samstag um 14:30 Uhr.

Die Hasper Kirmes wird ähnlich ablaufen wie im vergangenen Jahr - da sind die Schausteller mit einem neuen Konzept an die Sache herangegangen.

Über die Sperrungen für die Kirmes selbst und den Kirmeszug unterrichten wir Euch kurz vorher.

Detaillierte Infos gibt es hier: https://hasper-kirmes.de/kirmes/