Haustürgeschichten Hohenlimburg

In der Freiheitstraße 4 sind die Bilder der Fotografin Sabrina Weber zu sehen. Zuvor waren sie bereits im Osthaus-Museum ausgestellt. Die Fotos zeigen Menschen an ihren Haustüren und erzählen von ihrem Umgang mit der Pandemie. Sie zeigen, was die Menschen während der Zeit der Einschränkungen und Isolation den ganzen Tag gemacht haben. Zu sehen sind Portraits von Familien, Künstlern, Freiberuflern oder Betrieben. Mit Aktionen wie dieser möchte die Initiative Innenstadtentwicklung Hohenlimburgs Kern attraktiver machen. Leerstehende Geschäfte will die Gruppe nach und nach wieder füllen oder dort Zwischennutzungen wie diese Ausstellung möglich machen.