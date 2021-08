HEB bietet Bauschuttcontainer an

Ab Montag geht sogar noch mehr. Nach Absprache mit dem Krisenstab der Stadt, bietet der HEB ab Montag Container für die Entsorgung von unbelastetem Bauschutt und Baumischabfällen an. Das Angebot richtet sich ausschließlich an private Haushalte. Infos zu Preisen bekommt man telefonisch. Hier die Info vom HEB:





Im Hagener Stadtgebiet laufen die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter vor drei Wochen weiter auf Hochtouren. Seit dem 16. Juli ist der Hagener Entsorgungsbetrieb von montags bis sonntags zwischen 6 und 21:30 Uhr in zwei Schichten unterwegs, um mit Sperrmüllwagen und Containern die großen Mengen an Sperrmüll, Elektroschrott und Sondermüll einzusammeln.Um die Aufräumarbeiten zu optimieren und zu beschleunigen, erweitert der HEB nun in Abstimmung mit dem Krisenstab der Stadt Hagen sein Angebot und bietet ab Montag, 9. August 2021, die Bereitstellung von Containern für unbelasteten Bauschutt und Baumischabfälle an.Der Preis für die Containergestellung und die Entsorgung der Abfälle kann aufgrund des aktuell hohen Entsorgungsdrucks erst im Rahmen der telefonischen Beratung mitgeteilt werden.Das Angebot richtet sich ausschließlich an private Haushalte, die vom Hochwasser geschädigt wurden. Der Hagener Entsorgungsbetrieb behält sich vor, Anfragen aus nicht-geschädigten Haushalten abzulehnen.Die Behälter können ab Montag, 9. August 2021, unter der Rufnummer 02331 3544-4111 (Mo – Do 7:00 bis 17:00 Uhr, Fr 7:00 bis 15:00 Uhr) bestellt werden. Der HEB stellt den Container zum vereinbarten Termin auf und holt den Behälter am Ende des Tages wieder ab.Die kostenlose Sammlung von Sperrmüll und Elektroschrott aus den betroffenen Gebieten wird darüber hinaus weiter fortgesetzt. Auch in der kommenden Woche ist der HEB im Zwei-Schicht-System unterwegs, um die betroffenen Hagenerinnen und Hagener zu unterstützen. Die genaueren Abholbereiche werden auf der Website und den weiteren Kanälen des HEB veröffentlicht und mehrfach täglich aktualisiert. Das Ende dieser Sammelaktion wird rechtzeitig kommuniziert.Das Herausstellen von Haus-, Sperr- oder Sondermüll in nicht vom Hochwasser betroffenen Gebieten ist eine illegale Abfallablagerung und wird entsprechend geahndet.