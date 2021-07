HEB hilft

Der Hagener Entsorgungsbetrieb hilft in der Not. Ab heute gibt es kostenlose Sperrmüll- und Elektroschrottsammlungen in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten. Auch die Leute vom HEB sind geschockt vom Ausmaß der Katastrophe. Viele Keller und Wohnungen sind vollgelaufen und unzähliges Mobiliar wurde zerstört.

© Foto: Alex Talash