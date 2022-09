HEB ist geschützter Kunde

Sollte das Gas knapp werden, könnte das erhebliche Auswirkungen auf die Abfallentsorgung in Hagen haben. Die Müllverbrennung benötigt jede Menge Gas. Die Anlage ist auch ein wichtiger Versorger in Sachen Fernwärme für Gebäude und Betriebe in der Nähe. Der ausgesprochene Schutz ist deshalb sehr wichtig, sagt HEB-Geschäftsführer Uwe Unterseher-Herold. Allerdings weiß man natürlich nicht, wie sich die Lage noch entwickeln wird. Einen absoluten Schutz gebe es nicht. Deshalb habe man schon frühzeitig einen Plan B entworfen, prüfe auch weiterhin stetig, ob und wie man den Gasverbrauch reduzieren kann.

Geschütz wird qua Definition die sogenannte „grundlegende soziale Versorgung“. Neben der Abfallentsorgung gehören zum Beispiel Einrichtung aus den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Bildung und öffentlicher Verwaltung dazu.