HEB sammelt Spielzeug für den Werkhof

Das Projekt hat mehrere Vorteile: Es hilft bei der Integration von Arbeitslosen, unterstützt Bedürftige und vermeidet Müll, ist also nachhaltig. Für die Spielzeug-Sammlung hatte der HEB schon im letzten Sommer Sammelboxen auf den Wertstoffhöfen in Haspe und in der Obernahmer aufgestellt. Hier gibt es nun eine Änderung: Die Box aus der Obernahmer steht ab sofort am Wertstoffhof der Müllverbrennungsanlage. Wer Spielzeug abgeben möchte, kann sich einfach an der Waage melden.