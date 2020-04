Hehlerei? Postkisten im Angebot

Der Mann hatte auf einer Onlineplattform 30 dieser Postkisten angeboten. Nun ist es so, dass diese Kisten überhaupt nicht frei zu kaufen sind. Es musste also etwas illegales dahinter stecken. Postmitarbeiter hatten das Angebot gesehen und die Polizei informiert. Die Postmitarbeiter signalisierten dem Anbieter Interesse, und man traf sich vorgestern auf einem Parkplatz in Vorhalle. Der Mann kam dann mit 49 Kisten im Gepäck. An der Stelle kamen dann die Polizisten ins Spiel. Der Verkäufer sagte ihnen er habe die Kisten auf einem Flohmarkt gekauft. Außerdem gab er zu, noch mehr Kisten gelagert zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Hehlerei.