"Heimat shoppen 2020"

Wie immer geht es darum, den Einzelhandelsstandort Hagen zu repräsentieren. In diesem Jahr soll ein besonderer Fokus auf die Persönlichkeit der Geschäftsinhaber und der Mitarbeiter gelegt werden. Auch der besondere Service bei der Beratung soll im Vordergrund stehen. Am 23. März um 16.30 Uhr gibt es eine erste Auftaktveranstaltung in der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer, bei der sich Händler, Dienstleister oder Gastronomen inspirieren lassen können. An dem Tag werden außerdem besonders gelungene Aktionen aus dem letzten Jahr ausgezeichnet. Die Aktion "Heimat shoppen" geht vom 11. September bis zum 04. Oktober.









Weitere Informationen zur Aktion, die Anmeldung für das Projekt und zur Auftaktveranstaltung: www.sihk.de/heimatshoppen

Weitere Infos erteilt bei der SIHK zu Hagen: Stephanie Erben, 02331 390-277, erben@hagen.ihk.de.