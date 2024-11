Heimatbund erinnert an den ersten jüdischen Friedhof

Der erste Friedhof der jüdischen Gemeinde in Hagen war mitten in der Stadt. Am Kreuzungsbereich von Bergischem Ring, Hoch- und Böhmerstraße macht nun ein Infoschild darauf aufmerksam. Garagen und Parkplätze prägen mittlerweile das Bild an der Böhmerstraße.