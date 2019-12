Heimatpreis für Hagener Vereine

Bei der ersten Preisverleihung gestern hat der Hagener Geschichtsverein mit seiner Arbeit für die Nachkriegsgeschichte Platz eins von der Jury bekommen. Platz zwei ging an das Stadtteilforum Eppenhausen, das seit zehn Jahren mit einer großen Anzahl an Projekten auf allen Ebenen das Leben in Eppenhausen bereichert. Den dritten Platz teilen sich zwei Vereine: Die Loßröcke in Boele und die Heidefreunde in Boelerheide. Beide prägen das gesellschaftliche Leben in ihren Stadtteilen.