Heimauftakt abgesagt

Neben dem Heimspiel am Samstag gegen Tübingen ist auch das darauffolgende Auswärtsspiel in Karlsruhe betroffen. Für beide Partien werden Ausweichtermine gesucht. Das Team der Feuervögel muss nun bis zum einschließlich 01. November in häuslicher Quarantäne bleiben. Alle betroffenen Personen müssen sich bis dahin noch zwei mal testen lassen. Sind alle Ergebnisse negativ, kann am Folgetag wieder trainiert werden. Ob auch das Büroteam in Quarantäne muss, wird zeitnhah entschieden.