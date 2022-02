Heinz Werner Schmunz Halle

Neben seinen eigenen sportlichen Erfolgen im Basketball hat sich Heinz-Werner Schmunz als Lehrer an der Förderschule Gustav-Heinemann in Hagen besonders um Inklusion im Sport verdient gemacht. Die jungen Spielern seines Basketball-Schulteams haben bei den Europameisterschaften der "Special Olympics" in Rom die Goldmedaille geholt und bei den "Special Olympics" in Abu Dhabi 2019 die Silbermedaille. 2010 gründete Heinz Werner Schmunz beim TSV Hagen 1860 das Basketballteam Unified, in dem seither jede Woche Sportler mit und ohne Behinderung gemeinsam in der zweiten Kreisliga Hagen auf Korbjagd gehen. Er selbst ist 1974 Deutscher Meister mit dem SSV Hagen geworden. Im vergangenen Jahr ist er mit nur 68 Jahren gestorben.