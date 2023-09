Heizthermostate: Was sie für die eigenen vier Wände bringen

Komfortable Thermostate

Thermostate können mit dem Handy eingestellt werden. Und vielleicht auch den ein oder anderen Euro sparen? Die Stiftung Warentest hat jetzt einige getestet. Georg Dahm hat uns erklärt, wie sie genau funktionieren: "Erstmal funktionieren solche Thermostate genauso wie jedes 'nicht smarte Thermostat'." Eine Soll-Temperatur wird eingestellt, in der Regel gibt es auch eine zentrale Steuerungseinheit, die Regeln für den jeweiligen Nutzer einstellt. Beispielsweise wenn man über den Tag hinweg im Büro arbeitet, zum Feierabend aber eine warme Wohnung haben möchte - das kann mit einem smarten Thermostat eingestellt werden.

Spart man mit Thermostaten?

Der Vorteil liegt auf also der Hand: jederzeit und von überall könnte die Heizung bedient werden. Ob man mit smarten Heizthermostaten Geld sparen kann, lässt sich nicht so einfach beantworten. Was der Experte dazu sagt, haben wir euch als Audio hier eingestellt.

Für ein Modell-Haus mit sechs Heizungskörpern gibt die Stiftung Warentest an, dass die Anschaffungskosten je nach Modell der smarten Heizungsthermostate zwischen 260 € und 710 € liegen. Denn nur einen Heizkörper damit auszustatten, ergebe wenig Sinn. Dafür geht die Installation recht einfach von der Hand, wie Dahm erklärt. "Ein Thermostat auszutauschen ist überhaupt kein Hexenwerk. Da braucht man nicht mal besonderes Werkzeug zu. Es wird simpel ausgetauscht. Die größere Hürde ist, die gesamte Technik in Gang zu bringen." Eine App müsse eingerichtet werden, genau so wie Heizszenarien. Dahm versichert aber: "Niemand muss Angst haben, ein solches Thermostat nicht installieren zu können."

Können uns smarte Thermostate helfen, Heizkosten zu sparen? Das hängt von vielen Faktoren ab. Am Ende solltet ihr euch die Frage stellen, was ein komfortabel vorgewärmtes Badezimmer morgens um 06:00 Uhr wert ist oder eben nicht.

Autor: Lennart Wehmeier