Helden mit Gießkannen

Das Konzept ist denkbar einfach: in der ganzen Stadt werden Bewässerungsstationen inklusive Gießkannen verteilt. In denen wird Regenwasser gesammelt, mit denen jeder dann die Bäume der Umgebung gießen kann. Denn Bäume haben es in der Stadt nicht leicht: Dort wo asphaltiert oder gepflastert ist, kommt kaum Wasser hin. Und von freien Flächen gibt es durch die Bebauung, vor allem in Innenstädten, immer weniger.

Die Initiative wird durch die Stadt Hagen und die Freiwilligenzentrale getragen - mit freundlicher Unterstützung der Hagener Rotary Clubs.

Wer mitmachen möchte und die Voraussetzungen für eine Bewässerungsstation erfüllt, kann sich hier registrieren.