Hengsteysee: bald wieder voll

Die Sanierungarbeiten an dem Stauwehr konnten in dieser Woche abgeschlossen werden. Nun muss noch die Gerüstkonstruktion wieder abgebaut werden. Ab der zweiten Kalenderwoche im neuen Jahr werde der Hengsteysee dann behutsam wieder aufgestaut - und zwar mit 10 cm pro Tag. Das soll vier Tage dauern, danach übergibt der Ruhrverband die Steuerung des Pegels wieder an die RWE.





Seit dem Frühjahr finden am Stauwehr Sanierungsarbeiten statt: Die Pfeiler des Wehres waren nach 90 Jahren so angegriffen, dass die Abreiten nötig waren. Dazu wurde der Wasserspiegel des Sees deutlich abgesenkt.