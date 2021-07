Hengsteysee wieder befahrbar?

Das ist der Plan, der muss aber erst noch endgültig bestätigt werden.

Ursprünglich sollte es bis Mitte August verboten bleiben, auf dem See Wassersport zu betreiben. Die Begründung war im wesentlichen die starke Strömung und das viele Treibgut, das nach dem Hochwasser von Lenne und Ruhr in den See geschwemmt worden ist.

Allerdings will der Ruhrverband ab Montag den Wasserspiegel im See wieder auf das Minimum der letzten Wochen senken, um die Sanierungsarbeiten am Stauwehr Hengstey weiter betreiben zu können.