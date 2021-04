Hengsteysee wird abgesenkt

Seit 90 Jahren stehen die Betonpfeiler des Stauwehres am Hengsteysee. Und jetzt müssen sie saniert werden. Die Gelegenheit ist technisch gesehen günstig: In diesem Jahr wird parallel das Koepchenwerk saniert, das arbeitet deswegen nicht, und damit gibt es keine Wasserspiegelschwankungen im See für dieses Jahr.





Der Ruhrverband nutzt die Gelegenheit, die Sanierung zu anzugehen - damit die Arbeiten gemacht werden können, wird der Wasserspiegel ab Mitte Mai um 45 cm unter das Mindeststauziel gesenkt. das dürfte bedeuten, dass Teile des Sees trocken fallen.





Für die Wassersportvereine am See ist das ein großes Problem: Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres dauern.