Herbstzeit, Spinnenzeit

Jetzt im Herbst entdecken wir wieder mehr Spinnen in den Ecken und im Keller. Viele haben Angst vor Spinnen, aber bitte nicht mit Staubwedel oder Staubsauger an die großen Hauswinkel- oder kleinen Zitterspinnen ran oder sogar totschlagen. Spinnen sind nämlich nützlich, sagt Birgit Königs. Sie ist Biologin beim Naturschutzbund NRW: "Es ist tatsächlich so, dass sie die Insekten-Welt regulieren, also die Hauptnahrung der Spinnen stellen Insekten da. Wir kriegen es im Moment manchmal noch mit wenn wir jetzt einen sehr feuchten Sommer haben diesen Sommer gab es vielleicht viele Mücken Es gibt zum Teil viele Fliegen und die fangen die tatsächlich Weg." Auch Wanzen und Motten übrigens.

Spinnen aussetzten

Der Tipp: Mit einer Schüssel oder ähnlichem die Spinne einfangen, ein Stück Pappe drunter schieben und raus damit in den Garten oder auf die Wiese. Wer viele Spinnen im Haus hat, für den gibt es einen weiteren Tipp Nummer: Auch Fliegengitter in Fenstern und Türen nach draußen helfen. Und es gibt noch was Gutes fürs Spinnen-Karma: "Was man denen Gutes tun kann, ist tatsächlich ein naturnaher Garten. Da fühlen die meisten sich wohl und wenn man da Schlupfwinkel schafft, dass sie da Netze spannen können und Insekte fangen können, dann hilft das enorm. Auch auf den Einsatz von Giften auch im Garten sollte man verzichten, das hilft Insekten und damit natürlich auch den Spinnen."

Vor Spinnen muss man keine Angst haben

Und an alle Phobiker da draußen: Spinnen im Keller kann man ja vielleicht einfach auch mal ignorieren - oder tolerieren, weil die sieht man ja kaum, und wenn es doch zu einer unheimlichen Begegnung kommt: Hier in NRW muss man vor keiner Spinne wirklich Angst haben, sagt die Biologin Birgit Königs: "Die Spinnen, die hier leben, sind alle ungefährlich. Es ist aber auch so, dass tatsächlich die Hauswinkelspinne, wenn man sie in die Hand nehmen würde, beißen könnte. Das kann auch eine ausgewachsene Kreuzspinne, wenn die in die Fingerkuppen kneifen, dann kann das schon mal passieren, dass die taub wird, das sind aber auch die Reaktionen, die tatsächlich entstehen können." Alle Symptome sind aber schon nach ein paar Minuten wieder weg.