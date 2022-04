Hermann Hulvershorn gestorben

In der Obernahmer geboren, lernte er Bauschlosser und leitete seinen Lehrbetrieb später. Seine politische Heimat fand Hulvershorn in der CDU, für die er lange in der Bezirksvertretung Hohenlimburg war, und auch die leitete er dann zehn Jahre lang bis 2009.





Oberbürgermeister Erik Schulz würdigt Hermann Hulvershorn als einen "sympathischen, ausgesprochen eifrigen und überaus beliebten Kommunalpolitiker."

Neben der Kettenbrücke und der Sanierung des Lenneparks kümmerte er sich um die Ansiedlung von Gewerbe an der Verbandsstraße und setzte sich für den Erhalt der Stadtbücherei ein.

Sein politisches Interesse war die Weiterentwicklung Hohenlimburgs, sein privates Interesse war das Wandern.