Hestertbad: Hornissennest weg

Spätestens Ende des Monats werden wir wieder viele Wespen in Büros und Geschäften mit offener Auslage haben - eine Nummer größer war es jetzt schon am Hestertbad. An einem Baum klebte ein Hornissennest.

Zusammen mit der Naturschutzbehörde wurden das Nest und damit die unter Naturschutz stehenden Tiere umgesiedelt. Im Moment sollte man noch Abstand zu dem Baum halten, an dem das Nest vorher war; die Hornissen können noch für eine gewisse Zeit zum Standort des alten Nestes zurückkehren.