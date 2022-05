Hestertbad öffnet Samstag

Die Hagenbad verspricht auch in diesem Jahr flexibel auf die jeweilige Wetterlage zu reagieren. Auf der Homepage der Hagenbad erfährt man, ob wegen schlechten Wetters jeweils geschlossen wird - oder im Gegenteil bei besonders gutem Wetter die Öffnungszeiten verlängert werden.

Regulär hat das Bad Hestert in der Woche von 1300 Uhr bis 1900 Uhr offen, an Wochenenden, Feiertagen, an Brückentagen und in den Ferien von 1000 bis 1900 Uhr.





Ab Montag gibt es auch wieder eine Frühschwimmerregelung: Montags, mittwochs und freitags von 700 Uhr bis 1000 Uhr. (Außer in den Ferien).





Das Freibad Hengstey macht voraussichtlich zum 1. Juni auf.

Infolink: www.hagenbad.de