Heuernte in der Stadt

Beim Hagener Wirtschaftsbetrieb ist im Moment eine Art Erntezeit. Bestimmte Flächen zum Beispiel in Parks oder auch an Schulen werden nur noch maximal zwei mal im Jahr gemäht, der WBH will so Rückzugsflächen für Insekten schaffen. Gleichzeitig sind Wildblumenwiesen eine wichtige Nahrungsquelle.

© miket - Fotolia