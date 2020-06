Heute auch in Hagen Demo

Auch die Hagener Gruppe bezieht sich auf den von Polizisten ermordeten Amerikaner George Floyd und will ihre Solidarität ausdrücken. Das Video von der Polizeiaktion, bei der Floyd minutenlang mit dem Knie zu Boden gedrückt wurde und schließlich erstickte, hat die Jugendlichen nach eigenen Angaben schockiert. Im Freundeskreis, an der Uni, in der Schule oder der Lehrwerkstatt werde darüber intensiv diskutiert. Die Jugendlichen wollen ihre Empörung nun auf die Straße bringen. Es soll ein offenes Mikrofon für Redebeiträge und Musik geben.