HGV unterstützt Woche der Laien-Reanimation
Veröffentlicht: Donnerstag, 25.09.2025 08:03
Schnelle Hilfe im Notfall ist wichtig. Zusammen mit der Hagener Straßenbahn hat Jens Schilling jetzt schon zum zweiten Mal eine Kampagne für mehr Lebensrettung im Alltag umgesetzt.
Neben Schulungen zum Thema Laienreanimation wird in dieser Woche auf den Bildschirmen der Busse in Hagen die Kampagne „Prüfen! Rufen! Drücken!“ ausgespielt.
Ziel ist es das Bewusstsein für Laienreanimation nachhaltig zu stärken und Hemmschwellen abzubauen.