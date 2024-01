Hier kann man in NRW Ski fahren

Das Herzland des Wintersports in NRW: Das Sauerland

Die Wintersport-Arena Sauerlandbezeichnet sich selbst als die bedeutendste Wintersportregion nördlich der Alpen. Zu dem Gebiet gehören 29 Skigebiete mit 154 Liften (einschließlich mobiler und temporärer Anlagen) und rund 88 Kilometer Pisten, auf denen man fahren kann.

Skihallen in Bottrop und Neuss

Man kann sogar mitten im Ruhrgebiet und in Neuss Skifahren und ist dabei nicht mal vom Wetter abhängig. Das alpincenter Bottrop ist nach eigenen Angaben mit 640 Metern Piste die längste Skihalle der Welt. Hier kann man den ganzen Tag über sich immer wieder die Piste runterstürzen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit Skikurse zu buchen und sich auch mal an einem Skibike zu versuchen.

Im Alpenpark Neuss ist die Piste mit 300 Metern zwar nicht ganz so lang, wie in Bottrop. Auch hier gibt es die Möglichkeit sich erstmal langsam an das Skifahren mit Einsteigerkursen heranzutasten. Neben der Skihalle gibt es auch noch eine Mini-Golfanlage und einen FunFussball-Platz.

Geheimtipp Eifel

Weniger bekannt als die Skigebiete im Sauerland, sind die in der Eifel. Aber auch hier kann man Wintersport wie Rodeln, Langlauf oder Skifahren machen. Die Eifel punktet laut Eifel Tourismus mit kurzer Anreise, familiärer Atmosphäre, gemütlichen Hütten, günstigen Liftpreisen und tollen Möglichkeiten zum Rodeln.