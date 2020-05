Hilfe auf "WirWunder.de"

Die vorgestellten Projekte gehen quer durch alle Bereiche des Alltags. Es geht zum Beispiel um Lebensmittelpakete für Kinder in Not, um die Unterstützung von Obdachlosen oder auch volle Näpfe in Tierheimen. Nur wer wirklich gemeinnützig ist, darf sich auf "WirWunder.de" registrieren. Weder Sparkasse noch bertterplace.org verdienen an der Sache, das Geld geht direkt an die Vereine. Herausragende Ideen, für die gespendet wird, unterstützt die Sparkasse nochmal zusätzlich mit 5000 Euro.