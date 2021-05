Hilfe für Familien

In Zeiten der Pandemie will Stadt Hagen will Familien und Kinder stärken und unterstützen. Corona belastet auch das Leben in vielen Familien, Probleme und Herausforderungen sind groß. Die städtische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche beginnt nächste Woche mit einer Reihe von Online-Veranstaltungen zu ganz unterschiedlichen Themen.

© Masson - Fotolia