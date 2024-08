Hilfe für Ghana

Eine Klinik ohne Defibrillator oder Inkubator - bei uns unvorstellbar. In Ghana durchaus keine Seltenheit. Hier setzt die Hagenerin Jessica Matyssek mit ihrem Verein Akwaaba an. Ende des Jahres sollen die dringend benötigten medizinischen Geräte vor Ort in Betrieb gehen.