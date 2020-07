Hilfe für Pflegende Angehörige

Volle Konzentration im Job, Kümmern um die Kinder - und dann noch ein Elternteil, der an Demenz oder sonst wie so schwer erkrankt ist, dass man sich ständig darum kümmern muss. Das trifft vorzugsweise Leute im mittleren Alter, und die schrammen permanent an der Grenze zur Überlastung oder sind schon darüber hinaus. Nach einer Umfrage der AOK ist ein Viertel der Pflegenden hoch belastet, rund 43 Prozent sind immer noch mittelmäßig belastet.

Die AOK hat unter der Netzadresse "www.familiencoach-pflege.de" eine Sammlung von praktischen Hinweisen und Übungen. Die sind von Experten entwickelt worden und mehr wert als Kalendersprüche. Das Angebot wird ständig erweitert.