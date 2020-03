Hilfe zur Selbsthilfe

Auf einer extra Plattform sollen Unternehmen, die etwas brauchen, mit Unternehmen, die etwas bieten, zusammen gebracht werden. Ein Beispiel: Das Theater an der Volme, das ausschließlich vom Verkauf seiner Karten lebt, kann nicht mehr spielen und steht damit vor dem Aus. Gäbe es aber einen Anbieter, der Online-Aufführungen der Theatertruppe per Bezahlstream ins Netz stellen könnte, wäre beiden geholfen, dem Theater und dem Online-Anbieter. Hagen-Business, der Wirtschaftsförderungsteil der Hagenagentur, will diese sich ergänzenden Partner zusammen bringen und so die Not ein bißchen lindern helfen. Über social media: #hagenbusinessconnects, per e-mail: connect@hagen.business