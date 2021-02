Der Paritätische NRW – Kreisgruppe Hagen, die Freiwilligenzentrale und eine Vereinsbegleiterin wollen mit dem landesweiten Projekt "Vereinbegleiter*innen NRW" nun auch in Hagen ansetzen. Das Prinzip lautet Hilfe zur Selbsthilfe. Vereine aus Hagen sollen regelmäßig zusammenkommen und sich über ihre Arbeit austauschen. Dabei kann es um Themen wie Finanzen, Ehrenamt, Personalführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Verhandlungen mit Politik, Verwaltung und Zukunftsprozesse gehen. Wenn nötig, können für die Gespräche auch Experten eingeladen werden. Das erste Treffen in Hagen wird aufgrund der Pandemielage digital via Zoom stattfinden. Termin ist der 25. Februar von 17.30 bis 19 Uhr. Träger sind der Paritätische NRW und die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen NRW. Die Staatskanzlei des Landes NRW fördert das Projekt.

Einwahllink anfordern: vereinsbegleiter@fzhagen.de