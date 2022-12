Historische Briefe

Das Stadtarchiv hat seit kurzem 70 bisher unbekannte historische Briefe von Fritz Steinhoff in Besitz. Der Hagener Willi Henke war durch Zufall an einen Koffer des bekanntesten Hagener Oberbürgermeisters gekommen. Neben den Briefen an seine Frau waren in dem Koffer noch das Große Bundesverdienstkreuz und zwei weitere Orden.

© Christine Walter