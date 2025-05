Historische Schlappe in Berlin: Merz scheitert bei Wahl zum Kanzler

Kanzlerwahl-Drama im Bundestag: Merz fällt durch

Am 6. Mai 2025 ereignete sich im Bundestag ein historisches politisches Drama: Friedrich Merz ist bei der Wahl zum Bundeskanzler gescheitert. Für den Sieg wären 316 Stimmen nötig gewesen - Merz erhielt lediglich 310. So etwas hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Die Wahl war geheim, weshalb unklar bleibt, ob die fehlenden Stimmen aus den Reihen der Union, der SPD oder beiden stammen. Klar ist: Es ist ein beispielloser Denkzettel - und das aus den eigenen Reihen.

Drei Szenarien für die nächsten Tage

Laut Grundgesetz bleibt nun bis zum 20. Mai 2025 Zeit für einen zweiten Wahlgang, mit erneut nötiger absoluter Mehrheit. Drei Szenarien sind denkbar:

Merz überzeugt Zweifler: Der 69-Jährige tritt erneut an, gewinnt und wird - trotz Makel - zum Kanzler gewählt. Merz verzichtet: Er sieht keine Chance. Union sowie SPD nominieren gemeinsam eine neue Person. Erneute Niederlage: Merz kandidiert wieder, verliert erneut und eine weitere Einigung muss erfolgen.

Solange bleibt Olaf Scholz mit seinem Kabinett im Amt. Die kommenden Stunden und Tage werden zeigen, wie beschädigt Friedrich Merz aus dieser Situation geht.

Autor: José Narciandi (Stand: 6. Mai 13:30 Uhr)