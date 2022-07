Hitzegadgets im Auto: Was mache ich, wenn die Klimaanlage kaputt ist?

Geht die Klimaanlage nicht an, ist das im Sommer mehr als nur ärgerlich. Was sollte man tun, wenn dieser Fall eintrifft? Laura Schere vom ADAC Nordrhein hat einen einfachen und wirkungsvollen Tipp: "So banal es auch klingt, aber Stoßlüften ist die beste Methode, um frische Luft ins Auto zu bekommen", so Scherer. Sie empfiehlt: "Wenn man allein unterwegs ist, am besten nur das rechte Fenster öffnen, damit kein Durchzug entsteht."

Mobile Klimaanlagen kühlen zwar, sind oft nicht verkehrssicher

Immer häufiger hört man von mobilen Klimaanlagen. Die hätten zwar eine gute Kühlleistung, würden aber oft nur auf den Beifahrersitz gelegt, sagt Laura Scherer. Bei einer Vollbremsung fliege die Anlage dann durch das ganze Cockpit. Daher rät der ADAC von mobilen Klimaanlagen ab. Kühlende Sitzauflagen hingegen befürwortet die Autoexpertin, sofern sie eine 'Anti-Rutsch-Haftung' haben.

Wichtig: Kindersitze vor Hitze schützen - Klimaanlagen schnell reparieren

Kindersitze sollten übrigens mit einem weißen Tuch abgedeckt werden, damit die Sitzeschalen für die Kids sich nicht aufheizen.

Mit einer defekten Klimaanlage sollte man auf jeden Fall in die Werkstatt. Nur die Mechaniker können beurteilen, ob eine Reparatur warten kann oder sofort erfolgen muss. "Wenn Teile - wie der Kompressor - in der Anlage kaputt sind, kann das zu Folgeschäden führen. Zum Beispiel zu einem Riss des Keil-Rippen-Riemens“, erläutert Scherer. Die Kosten würden dann noch mehr in die Höhe schießen. Grundsätzlich empfiehlt der ADAC ohnehin, dass Autofahrten zwischen 12 Uhr und 15 Uhr vermieden werden sollten. Schließlich ist es in diesen Stunden oft am heißesten.

Autoren: Joschka Heinemann & Joachim Schultheis